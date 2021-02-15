بإطلالات أنيقة.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ درة برفقة زوجها

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها بررفقة زوجها من أحدث جلسة تصوير لهم.





وتألقت درة في الصور بإطلالات أنيقة وعلى الموضة من اختيار الإستايلست ميس وسحر عزب، حيث ارتدت فستان قصير جمع بين اللون الموف والأخضر أما إطلالتها الثانية فظهرت بملابس كلاسيك باللون الأوف الوايت.





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وكانت آخر إطلالة لـ درة عصرية حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود ونسقت معها بنطلون جينز باللون الغامق، وأكملت إطلالاتها بالإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها مظهرا جذابا.





أما من الناحية الجمالية، وضع لها خبير التجميل شريف طانيوس مكياجا متناسقا مع لون بشرتها، واعتمدت درة على تسريحات شعر من أنامل المصفف Chez Richard.



