درة تنفي إهداء زوجها سيارة لها في عيد الحب

نفت النجمة درة، تلقيها أي سيارات هدية من زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد.





وعلقت درة ، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للسيارة، مؤكدة أن السيارة ترافقهما في تنقلاتهما بدبي وهي مزينة بالورود بمناسبة الفلانتين، لافتة إلى أنها مجرد صورة أعجبتها والتقطت لها بعض الصور.



