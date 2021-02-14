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فن

درة تنفي إهداء زوجها سيارة لها في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

نفت النجمة درة، تلقيها أي سيارات هدية من زوجها رجل الأعمال المهندس هاني سعد.

وعلقت درة  ، على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للسيارة، مؤكدة أن السيارة ترافقهما في تنقلاتهما بدبي وهي مزينة بالورود بمناسبة الفلانتين، لافتة إلى أنها مجرد صورة أعجبتها والتقطت لها بعض الصور.

وأكدت الفنانة التونسية، أنها متواجدة حاليا رفقة زوجها في دبي لقضاء إجازة قصيرة تعود بعدها لاستكمال تصوير فيلمها “الكاهن”

واحتفلت الفنانة درة بعيد الحب مع زوجها ونشرت صورة لها مع هدية الفلانتين وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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