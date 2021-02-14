درة وزوجها على غلاف elle arabia ويقضيان الفالنتين في دبي

تظهر النجمة درة وزوجها المهندس هاني سعد على غلاف مجلة elle arabia طبقا لما اعلنته المجلة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وكتبت المجلة في تعليقها على الصورة " ثنائي الحب رقم واحد في الوطن العربي النجمة درة والمهندس هاني سعد، في مقابلة حصرية بمناسبة عيد الحب؛ يتحدثان عن عشقهما، أمنياتهما، ومشاريعهما المستقبلية.”
على صعيد أخر قضت النجمة درة الفالنتين رفقة زوجها في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة الغلاف تصوير شريف مختار وستايلست مايسة وسحر عزب وماكياج شريف طانيوس و كوافير chezrichard.
وتعود درة بعدهها لاستكمال اخر يومين في تصوير فيلمها "الكاهن".
فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة و إياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد”بين السما والأرض”، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.
المسلسل يعتبر استمرار لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل واحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
المسلسل يعتبر استمرار لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل واحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.