درة وزوجها على غلاف elle arabia ويقضيان الفالنتين في دبي

تظهر النجمة درة وزوجها المهندس هاني سعد على غلاف مجلة elle arabia طبقا لما اعلنته المجلة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وكتبت المجلة في تعليقها على الصورة " ثنائي الحب رقم واحد في الوطن العربي النجمة درة والمهندس هاني سعد، في مقابلة حصرية بمناسبة عيد الحب؛ يتحدثان عن عشقهما، أمنياتهما، ومشاريعهما المستقبلية.”





على صعيد أخر قضت النجمة درة الفالنتين رفقة زوجها في امارة دبي بالامارات العربية المتحدة الغلاف تصوير شريف مختار وستايلست مايسة وسحر عزب وماكياج شريف طانيوس و كوافير chezrichard.





وتعود درة بعدهها لاستكمال اخر يومين في تصوير فيلمها "الكاهن".



