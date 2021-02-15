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أخبار العالم

مقتل 6 من ميليشيات إيران بالقصف الإسرائيلي على سوريا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت تقارير اليوم الاثنين بأن القصف الإسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية دمشق فجر اليوم أسفر عن مقتل 6 من المليشيات الإيرانية في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات قتلت 6 مسلحين مدعومين من إيران، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت مواقع للفرقة الرابعة بالجيش السوري في الجبال بالقرب من الطريق السريع الذي يربط دمشق بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف أن ضربة أخرى أصابت مواقع للجيش السوري في مدينة الكسوة جنوبي دمشق.

وقال المرصد إن من بين القتلى الستة الذين تدعمهم إيران، 4 كانوا بالقرب من طريق دمشق - بيروت السريع و2 في الكسوة، مشيرا إلى تعرض مستودعات أسلحة للقصف أيضا في المنطقتين.

وكان الجيش السوري قد أعلن، صباح اليوم الاثنين، أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق. غير أن الإعلام السوري الرسمي لم يقدم تفاصيل أخرى عن الأهداف التي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي.
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