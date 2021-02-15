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فن

باللون الأحمر.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت كندا علوش بإطلالة ناعمة باللون الأحمر، كما تركت شعرها منسدلا على كتفها بطريقة تظهر جمالها، ولم تتكلف بوضع الكثير من المكياج معتمدة على جمال بشرتها.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.
باللون الأحمر.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور لها
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