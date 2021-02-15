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محافظات

بتكلفة 3.7 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال توسعة ورصف طريق زاوية غزال بدمنهور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إنه جارى العمل بكافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال توسعة رصف طريق زاوية غزال - نخنوخ ( جسر ترعة الحرفة ) بمركز دمنهور بطول ٢.٣ كم وبتكلفة إجمالية ٣.٧ مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق وهندسة الطرق بالمركز.


وكان قد أكد محافظ البحيرة، انه تمت الموافقة على أعمال مشروع إنشاء كوبري مشاه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل بالبحيرة.


وأوضح المحافظ، أن الموافقة جاءت بعد الدراسات المرورية التي أعدت من قبل استشاري الهيئة العامة للطرق والكبارى وما آلت إليه التوصيات بأن مستوى الخدمة بالطريق الزراعي بمنطقة دسونس الحلفاية بالطريق الزراعي بالكم 38 الإسكندرية هو (LOS A) مستوى خدمة جيد ومتوسط أزمنة تأخير قليلة جدا ويوجد انسياب حر فى حركة السيارات.


وأكد  المحافظ أن إنشاء الكوبرى يحل مشكلة سلامة عبور المشاة والدواب وينهى التأثير السلبي لحركتهم، وأضاف المحافظ أن الهيئة العامة للطرق والكبارى  بالبحيرة ستبدأ العمل فى أعمال إنشاء الكوبري خلال الأيام المقبلة.


يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس وتقليل زمن الرحلة والحد من الحوادث برفع درجة الأمان وخاصة الطريق الزراعي حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.


كما أكد محافظ البحيرة، على إنه جارى العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة  2020 /2021 م لتحقيق السيولة المرورية و تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.


مشيرًا إلى قيام مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بالبدء فى أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق جسر ترعة القناوية مركز أبوحمص بطول ٢ كم  عرض الاسفلت ٥.٥ م بتكلفة ٢.١مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية تحت إشراف الإدارة للمشروعات بالمديرية وهندسة الطرق بالمركز.


في نفس السياق تواصل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى العمل على مدار ال24 ساعة مع تكثيف المعدات والتوريدات لاستكمال أعمال رفع كفاءة طريق دمنهور دسوق بطول 16 كم بتكلفة 35 مليون جنيه.


شدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية لتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة إدراجها بالخطة القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.


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بتكلفة 3.7 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال توسعة ورصف طريق زاوية غزال بدمنهور
بتكلفة 3.7 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال توسعة ورصف طريق زاوية غزال بدمنهور
بتكلفة 3.7 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال توسعة ورصف طريق زاوية غزال بدمنهور
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