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حوادث

القبض على رجل شرطة مزيف يسرق متعلقات أهالي النزهة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:17 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
سقط رجل شرطة مزيف فى قبضة ضباط مباحث القاهرة أثناء قيامه بتفتيش مواطن لسرقته بالنزهة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

فقد تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم النزهة يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط شخص، مقيم بمدينة السلام لقيامه باستيقاف أحد المواطنين وتفتيشه منتحلًا صفة رجل شرطة.

وبسؤال المجنى عليه قرر أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم باستيقافه وتفتيشه عقب إيهامه بأنه من قوة وحدة مباحث القسم.

بمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة" بقصد الاستيلاء على متعلقات المجنى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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