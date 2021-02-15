العراق يعلن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا.. وتحذير خطير من وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور، بعد دخول المختبرات الخاصة بالكشف عن السلالة الجديدة.





ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها دوائرنا خلال الساعات الماضية، أظهرت تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا".





وحذر الوزير العراقي من أن هذه السلالة سريعة الانتشار وتتطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة لعدم انتشار السلالة، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات والمستلزمات للحد من الانتشار السريع للفيروس المتحور بين المواطنين".





وأوضح التميمي، أن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصيب الأطفال، وسجلنا عددا من الإصابات في صفوف الأطفال".





وشدد وزير الصحة العراقي، على أن الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة ستنزل يوم غدا الثلاثاء إلى المناطق والشوارع وتفرض غرامات على المخالفين لشروط الوقاية من فيروس كورونا.





وأشار إلى أن "الفرق ستفرض غرامة 25 ألف دينار على أي شخص لا يرتدي الكمامات، وخمسة ملايين دينار على مجالس العزاء والمجمعات التجارية".



