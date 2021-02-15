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محافظات

الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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انجي هيبة

تستعد محافظة الإسماعيلية ، خلال ساعات، لإفتتاح عدد من المشروعات القومية، أبرزها التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإفتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي.

وشهدت الساعات الأخيرة الانتهاء من رصف عدة طرق وتجميل الشوارع بالاعلام والورود، وتغيير كشافات أعمدة الإنارة، وشهدت مداخل ومخارج مدينة الإسماعيلية إجراءات أمنية مشددة.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن البدء فى التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة قريبًا.

وانهي القطاع الطبي تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، والتى تشمل مستشفى (مجمع الإسماعيلية الطبي)، الذى يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، بالإضافة إلى مستشفى (مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، الذى يضم 8 غرف داخلي، و 89 ماكينات غسيل كلوي، و 3 غرف عمليات، و 8 أسِرة رعاية مركزة، و 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما تشمل مرحلة التشغيل التجريبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و 4 غرف عمليات، و 59 غرف داخلي، و 13 أسِرة رعاية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا.

ولفت المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.3 مليون مواطن، وذلك من خلال 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة صحية، بتكلفة للمشروع 10,125 مليار جنيه مصري، تشمل تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظة، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، إلى جانب قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وكشف السبكي، أن مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشمل أيضًا تشغيل 22 مركز ووحدة صحية، يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن عمليات التسجيل مستمرة فى الوحدات والمراكز، ومضيفًا أن محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

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الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
الإسماعيلية تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية
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