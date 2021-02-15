ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأحمر .. إطلالة أنيقة ومميزة لـ ياسمين صبري على إنستجرام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بفستان احمر محتشم.

وحازت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات:

جميلة جدا ، احلي واحدة ، اجمل ست في العالم 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبري على رفع شعرها، ووضع الماكياج الصاخب من احمر الشفاه مما كشف عن أنوثتها.

و كانت قد تفقدت الفنانة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسئولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية. 


وقدمت ياسمين صبري تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.


ووزعت الهدايا على الأطفال، وزارت في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية الذي تنظمه المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لذلك المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان فوق الركبة.. ياسمين صبرى تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

شاهد.. ياسمين صبري تتبرع لمستشفى أبو الريش وتوزع الهدايا على الأطفال

نشرة الفن.. وفاة الفنان عمرو هاشم.. والإعلامية مى حلمى تعلن خضوعها لـ عملية جراحية

فيديوجراف.. بعد زيارتها إلى مستشفى أبو الريش.. مواقف إنسانية لـ ياسمين صبري

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ياسمين صبري تكشف عن قوامها المنحوت

الجمهور يبحث عن ياسمين صبري

ترشيحاتنا

هل الدعاء للميت مستجاب؟.. 5 حقائق تجعلنا ندعو لموتانا ليل نهار

العثور على جثتين لزوجين داخل منزلهما.. والمباحث تكثف جهودها لكشف اللغز

مصر والسعودية أبرزها.. عاصفة ثلجية "نادرة" تضرب دولًا عربية

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة مصطفى فهمي في عيد الحب

تحول جذري.. الإمارات تتصدر دول الخليج في "تجنيس المقيمين"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور