ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان في الصعيد.. "شفاء الأورمان" تكرم هدرا ومحمود "صور"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
كرّم الدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي  بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر، شابين خصصا سيارتها لخدمة مرضي السرطان.

واهدى مجدي درع المستشفي لهدرا حنا ومحمود مجدى تقديرا لجهودهما فى خدمة مرضي السرطان من خلال مبادرة إنسانية حازت اعجاب الجميع.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لهدرا ومحمود على مبادرتهما مشيرا أن المستشفي حريصة على التعاون مع كل المؤسسات والمبادرات والافراد من أجل تقديم خدمة مميزه للمرضي تنعكس على حالتهم الصحية والنفسية.

واضاف فؤاد ، أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التعاون والمحبة والتكاتف بين الجميع وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المرضي ويؤكد دور المستشفي التى أصبحت منارة طبية فى صعيد مصر.

وأبدى محمود مجدى ، سعادته الكبيرة بالتكريم مشيرا أن التكريم وسام على صدره لانه يأتى من مؤسسة طبية عملاقة نجحت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء والمرضي فى محافظات الصعيد.

وقال هدرا حنا، إنه دشن المبادرة قبل عدة أشهر واستفاد منها عشرات المرضى، مشيرًا إلى أن التكريم هو تقدير كبير من إدارة المستشفي التي تهتم بكل كبيرة وصغيرة مبديا سعادته بالتكريم الذي جاء تكليلا لجهوده في خدمة مرضي السرطان في الصعيد.

وكان هدرا حنا خصص سيارته لنقل وخدمة مرضي السرطان الذين تجبرهم الظروف للحضور للمستشفي لتلقي العلاج فى أوقات متأخرة ، وتبع المبادرة مبادرة أخرى لمحمود نجدى الذى خصص سيارته أيضًا لخدمة مرضى السرطان ليتحتفي بهما رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتقرر المستشفي تكريمهما تقديرا لجهودهما فى خدمة مرضى السرطان في الصعيد.
خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان في الصعيد.. "شفاء الأورمان" تكرم هدرا ومحمود "صور"
خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان في الصعيد.. "شفاء الأورمان" تكرم هدرا ومحمود "صور"
خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان في الصعيد.. "شفاء الأورمان" تكرم هدرا ومحمود "صور"
خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان في الصعيد.. "شفاء الأورمان" تكرم هدرا ومحمود "صور"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف تشارك في دعم دار الضيافة بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر؟ صور

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يحصل على شهادات الأيزو الثلاثة.. صور

شفاء الأورمان تقدم فكرة للتبرع بالتقسيط لصالح مستشفى سرطان الأطفال بالصعيد

شاهد..توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيي شفاء الأورمان والحميات بالأقصر

اعمل خير بالتقسيط.. مبادرة جديدة من مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر | صور

"صحبة في الخير".. مبادرة لدعم مرضى "شفاء الأورمان" بالأقصر

ترشيحاتنا

العثور على جثتين لزوجين داخل منزلهما.. والمباحث تكثف جهودها لكشف اللغز

في احتفالها بعيد الحب.. الصدفة تكشف جمع سيدة بين زوجين بالغردقة

ضربة موجعة لـ الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك بالدوري

وزير المالية يزف بشرى: ندرس موقف المتعاقدين وإمكانية تعيينهم.. تفاصيل

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

حل أزمة حجز أرصدة نادى الزمالك بالبنوك .. قرار رسمي خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور