خصصا سيارتهما لخدمة مرضى السرطان في الصعيد.. "شفاء الأورمان" تكرم هدرا ومحمود "صور"

كرّم الدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر، شابين خصصا سيارتها لخدمة مرضي السرطان.





واهدى مجدي درع المستشفي لهدرا حنا ومحمود مجدى تقديرا لجهودهما فى خدمة مرضي السرطان من خلال مبادرة إنسانية حازت اعجاب الجميع.





ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لهدرا ومحمود على مبادرتهما مشيرا أن المستشفي حريصة على التعاون مع كل المؤسسات والمبادرات والافراد من أجل تقديم خدمة مميزه للمرضي تنعكس على حالتهم الصحية والنفسية.





واضاف فؤاد ، أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التعاون والمحبة والتكاتف بين الجميع وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المرضي ويؤكد دور المستشفي التى أصبحت منارة طبية فى صعيد مصر.





وأبدى محمود مجدى ، سعادته الكبيرة بالتكريم مشيرا أن التكريم وسام على صدره لانه يأتى من مؤسسة طبية عملاقة نجحت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء والمرضي فى محافظات الصعيد.





وقال هدرا حنا، إنه دشن المبادرة قبل عدة أشهر واستفاد منها عشرات المرضى، مشيرًا إلى أن التكريم هو تقدير كبير من إدارة المستشفي التي تهتم بكل كبيرة وصغيرة مبديا سعادته بالتكريم الذي جاء تكليلا لجهوده في خدمة مرضي السرطان في الصعيد.



