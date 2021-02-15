برتوكول لتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات الدمرداش بعين شمس

وقعت جامعة عين شمس برتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة صحتنا للتنمية ،ولذلك لتجهيز وحدة السكة الدماغية بمستشفى الدمرداش بدعم ٢٠مليون جنيه وذلك بمقر قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة.





يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير أقسام مستشفيات "الدمرداش" ووحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وبهدف الإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل علي توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتدريب ورفع مهارات العاملين، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية.





اقرأ أيضًا :





وكانت قد بدأت فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالوحدات المالية بمختلف كليات جامعة عين شمس، على تطبيق وتفعيل منظومة موزانة البرامج والأداء، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف الدكتور عبد الخالق عبد المنعم أمين عام الجامعة، و الدكتور محمد حسن عبدالمجيد منسق عام.





ويقدّم التدريب فريق عمل من وزارة المالية تحت إشراف ا. محمد جمال الدين السبكي، رئيس وحدة موزانة البرامج والأداء ورئيس قطاع الحسابات الختامية.



