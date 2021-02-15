ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

برتوكول لتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات الدمرداش بعين شمس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:50 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
Advertisements
حسام الفقي
وقعت جامعة عين شمس برتوكول تعاون مشترك مع  مؤسسة صحتنا للتنمية ،ولذلك لتجهيز وحدة السكة الدماغية بمستشفى الدمرداش بدعم ٢٠مليون جنيه وذلك بمقر قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة. 

يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير أقسام مستشفيات "الدمرداش" ووحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وبهدف الإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل علي توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتدريب ورفع مهارات العاملين، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية.

اقرأ أيضًا : 

وكانت قد بدأت فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بالوحدات المالية بمختلف كليات جامعة عين شمس، على تطبيق وتفعيل منظومة موزانة البرامج والأداء، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واشراف الدكتور عبد الخالق عبد المنعم أمين عام الجامعة، و الدكتور محمد حسن عبدالمجيد منسق عام. 

ويقدّم التدريب فريق عمل من وزارة المالية تحت إشراف ا. محمد جمال الدين السبكي، رئيس وحدة موزانة البرامج والأداء ورئيس قطاع الحسابات الختامية. 

برتوكول لتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات الدمرداش بعين شمس
برتوكول لتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات الدمرداش بعين شمس
برتوكول لتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات الدمرداش بعين شمس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع.. ضم المختارين من أفضل علماء العالم بمجلس الجامعة البحثي.. تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء

أستاذ مخ وأعصاب: مريض السكتة الدماغية يفقد 2 مليون خلية عصبية كل دقيقة

نجاح عمليتين دقيقتين بوحدة السكتة الدماغية في جامعة قناة السويس

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا غدا

للارتقاء بالخدمة الصحية.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا

بدء الدورة التدريبية للعاملين بالوحدات المالية بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يجدد الثقة فى عماد النحاس ويغلق ملف أحزان الكأس

إعدام 11 نائبا في اليمن.. البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد وتوقعات بسقوط أمطار "فيديو"

شاهد.. الخطيب يحصل علي الإقامة الذهبية بدبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا