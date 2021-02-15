اقتصاد السعودية.. غرفة الشرقية تناقش العمل المرن ودوره في توفير الوظائف

نظمت غرفة الشرقية اليوم،ورشة عمل افتراضية بعنوان "العمل المرن.. مميزاته وآثاره على سوق العمل السعودي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين.
وتطرقت الورشة إلى مبادرة "العمل المرن" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأهميتها في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن ودعم التوطين وخفض نسبة البطالة، والأجر وساعات العمل، ومميزات العمل المرن، والعقود الأكثر ملاءمة للحاجة الإنتاجية.
وناقشت الورشة تمكين المرأة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة والمرنة، والعمل المرن ورفع نسبة المشاركة في سوق العمل، وخفض نسبة العاملة الوافدة المخالفة التي يستخدمها "اقتصاد الظل" فضلا عن الحديث عن لائحة تنظيم العمل المرن.