اقتصاد السعودية.. غرفة الشرقية تناقش العمل المرن ودوره في توفير الوظائف

نظمت غرفة الشرقية اليوم،ورشة عمل افتراضية بعنوان "العمل المرن.. مميزاته وآثاره على سوق العمل السعودي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين.





وتطرقت الورشة إلى مبادرة "العمل المرن" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأهميتها في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن ودعم التوطين وخفض نسبة البطالة، والأجر وساعات العمل، ومميزات العمل المرن، والعقود الأكثر ملاءمة للحاجة الإنتاجية.



