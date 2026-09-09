مصرع خمسيني تحت عجلات سيارة سرفيس بطريق منشأة عبدالله في الفيوم

لقي رجل خمسيني يدعى إسماعيل. م، مصرعه في حادث اصطدام سيارة سرفيس به بطريق منشأة عبدالله بمحافظة الفيوم وذلك أثناء نزوله من سيارته الملاكي بعد تعرضها لعطل ومحاولته معرفة سبب العطل قبل أن تصطدم به سيارة سرفيس اجرة مسرعة ليلقى مصرعه في الحال.



تفاصيل الحادث

وقع الحادث أثناء توقف الرجل الخمسيني بجوار سيارته الملاكي على طريق منشأة عبدالله حيث نزل منها لمعرفة سبب العطل وفي تلك اللحظة جاءت سيارة سرفيس اجرة مسرعة واصطدمت به مما أدى إلى مصرعه في الحال وسط حالة من الصدمة بين أفراد أسرته وخاصة شقيقته التي كانت برفقته وشاهدت وقوع الحادث.



انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تتضمن بلاغا من الأهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة سرفيس برجل خمسيني بطريق منشأة عبدالله مما أسفر عن مصرعه في الحال وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث برفقة سيارة من مرفق الإسعاف لمتابعة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيث جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.



الإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة السرفيس المتسببة في الحادث وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .