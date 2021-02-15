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تعليم

آداب القاهرة توضح شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغات الشرقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:22 م
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغات الشرقية. 

وقال الدكتور شري كامل، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، على طلاب الراسات العليا اجتياز امتحان القبول بنسبة 50% في الامتحان الشفوي و50% بالامتحان التحريري. 


وأشار الدكتور شريف كامل، إلى أن مد فترة التقديم أمام الطلاب أمر مهمّ في تلك الفترة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن ممن لديه الرغبة في الالتحاق بالدراسات العليا. 

وأوضح "كامل" أن 99٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد أسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20، كما أوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كافٍ.

وأكد عميد الكلية أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.
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