غلق 12 مقرا للدروس الخصوصية في البحيرة





في نفس السياق أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللجان المشكله قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية وأسفر المرور عن غلق وتشميع 12 مركزا عبارة عن 2 مقر بالمحمودية، مقر في التحرير و3 بحوش عيسى و6 ببندر كفر الدوار.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:





- رفع ١٣١ حالة إشغال بنطاق شوارع (الاتوبيس - الشاذلى - فلاقه- المستشفى- مشتل كرم- العبارة) بمركز ومدينه دمنهور.





- غلق وتشميع ٢ مركز للدروس الخصوصية بكوم حمادة

- إزالة ٤٤ فرش ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبوحمص





غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصيه ورفع ٣٥ حالة إشغال بحوش عيسى.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية أسفرت عن الآتي:





- رفع ٥٥ حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز حوش عيسى





- رفع ١٩٦ حالة إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابي - معاذ بن جبل) بمدينة دمنهور.





- غلق ٣ مقاهي وضبط ١٨ شيشة بمركز بدر.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:





- إعدام ٢١٤ شيشة بمركز ومدينة أبو حمص





- تحرير ١٠ محاضر مخالفة ارتداء كمامة ومصادرة ١٠ شيش بمركز ومدينة بدر





- رفع ٩٣ حالة إشغال طريق وتوقيع ١٠٠ غرامة عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة دمنهور





-رفع ١٠٣ حالة إشغال طريق بمركز ومدينة كفر الدوار





-إزالة ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.





كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.





وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:





- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.





- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد





كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:





- تحرير ١٩ غرامة فورية للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة.





- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.





ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:





- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة).





- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى والشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والاتوبيس والروضة بدمنهور.



