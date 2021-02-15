القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا

تمكنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة تسلل شخصين وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.





ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، وعلى احدى واجهاتها، محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.





وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.





وأضاف المصدر، أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على مادة الكريستال، و13 كف حشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة.



