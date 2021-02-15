إجراءات احترازية مشددة قبل افتتاح وزيرة التضامن للدورة الـ٦١ لمعرض " ديارنا"

تشهد الدورة الـ٦١ لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية»، والتي ستفتتحها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم اجراءات احترازية مشددة.





وتقام الدورة الـ 61 تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى، بمول في القاهرة الجديدة، بمشاركة احد البنوك كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي وبرعاية رئيسية من الشركة المصرية للاتصالاتWE وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.





وتشهد الدورة التزاما بكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الاحمر في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر به وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.





و تتضمن الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال فترة المعرض توفير الهلال الأحمر فرق توعية مترجلة خلال فاعليات المعرض لتنظيم كثافة الاعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالاضافة الي قياس درجات الحرارة لكافة العارضين والزائرين للمعرض بما في ذلك الفنيين على مدار اليوم بما في ذلك فحوصات عشوائية، والتعقيم الدوري للمعرض على مدار اليوم مع توفير تعقيم شخصي لمن يرغب بشكل دوري على مدار اليوم.



