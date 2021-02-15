مسبار الأمل يرسل أول صورة من المريخ.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز، لقطات يظهر من خلالها إرسال مسبار "الأمل" الإماراتي أولى صوره عن كوكب المريخ، على ما أعلنت السلطات الإماراتية الأحد بعد أقل من أسبوع على دخوله مدار الكوكب الأحمر في أول رحلة عربية من نوعها.





وقال بيان لوكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إن "مهمة الإمارات للفضاء التقطت صورة لأكبر بركان في النظام الشمسي، جبل أوليمبس" عند بزوغ الفجر.





والتقطت الصورة بعد يوم من نجاح المسبار في دخول مدار الكوكب الأحمر، من على ارتفاع 24,700 كيلومتر فوق سطح المريخ.





وبعد وضع مسبار "الأمل" في مدار المريخ، صارت الدولة الخليجية الثرية التي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عاما على تأسيسها، خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر.





وأعلنت الصين الأربعاء الماضي أنها نجحت في وضع المسبار "تيانوين-1" في المدار حول المريخ بعد سبعة أشهر على إطلاقه من جنوب البلاد، في مهمة تنطوي على إنزال روبوت صغير على سطح الكوكب.





وجاء ذلك بعد يوم من دخول مسبار الإمارات مدار الكوكب، بينما يستعد مسبار "المريخ 2020" الأميركي للهبوط على سطح الكوكب هذا الشهر أيضا. وفي حين أنّ هدف مهمة المسبار الإماراتي تقديم صورة شاملة عن ديناميكيات الطقس في أجواء الكوكب وتمهيد الطريق لتحقيق اختراقات علمية، فإن المسبار جزء من هدف أكبر هو بناء مستوطنة بشرية على المريخ خلال مئة عام.