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ديني

تفوقوا على الجامعة الألمانية.. فريق الأزهر يفوز بالمركز الأول في المرافعات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:04 م
فريق الأزهر يفوز
فريق الأزهر يفوز بالمركز الأول في المرافعات
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محمد شحتة
تمكن فريق من طلاب جامعة الأزهر، من الفوز بالمركز الأول في التصفيات النهائية باسم جامعة الأزهر ضد فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة والتي تمت بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية وذلك في مجالات المرافعات وكتابة المذكرات القانونية.

بدوره، تقدم الدكتور ممدوح محمد علي مبروك عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس الكلية بخالص التهاني والتبريكات وعظيم التقدير لأعضاء فريق Jessup للقانون الدولي من طلاب وطالبات شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وتشكل فريق الجامعة من الطلاب الآتيين:
1- أسماء محمود العسكري .
2- جميل خالد عبد السلام .
3- محمد أشرف أحمد فهمي .
4- محمد ماجد الشافعي .

وقال عميد الكلية، هؤلاء الطلاب شرفوا جامعة الأزهر بحصولهم على المركز الأول في التصفيات النهائية باسم جامعة الأزهر ضد فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة والتي تمت بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية وذلك في مجالات المرافعات وكتابة المذكرات القانونية .

وأكّد عميد الكلية على أن هذا الفوز العظيم يعد دليلًا على جدارة وكفاءة طلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر علميًا وعمليًا وقدرتهم على الريادة والتميز محليًا وعالميًا لإعلاء اسم أزهرنا الشريف ومصرنا الحبيبة.
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