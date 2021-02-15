ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: ظهور سلالات كورونا الجديدة في 13 دولة بالشرق الأوسط

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تستقر في أجزاء من الشرق الأوسط، لكن الوضع لا يزال حرجًا، حيث أبلغت أكثر من عشر دول عن حالات إصابة بمتغيرات جديدة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال أحمد المنظري، مدير منطقة شرق البحر المتوسط ​​بمنظمة الصحة العالمية، والتي تضم معظم منطقة الشرق الأوسط، في إفادة صحفية من القاهرة أنه تم الإبلاغ عن واحد على الأقل من ثلاثة أنواع جديدة من فيروس كورونا في 13 دولة في المنطقة. ولم يذكر أسماء الدول. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن جميع المتغيرات الثلاثة الجديدة أكثر عدوى.

وأوضح المنظري أن هناك قرابة 6 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمنطقة ونحو 140 ألف حالة وفاة. وحثت منظمة الصحة العالمية الناس على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.

ولفت إلى أن عدة دول في الخليج سجلت زيادات جديدة في الحالات، وفي لبنان وصلت وحدات الرعاية المكثفة في بعض المستشفيات إلى 100% من طاقتها الاستيعابية، ما أدى إلى علاج المرضى في أجنحة بمستشفيات أخرى أو في أماكن فارغة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تطور خطير.. الصحة العالمية تعلن وجود سلالة كورونا الجديدة في 8 دول

ألمانيا تسجل 14455 إصابة جديدة بكورونا و240 حالة وفاة

خارج أوروبا.. دولة جديدة تعلن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا

17 دولة .. أين توجد سلالة كورونا الجديدة ؟

الإصابات في ارتفاع غير مسبوق.. الصحة العالمية تحذر من فيروس كورونا الفترة الحالية

الصحة العالمية: 3 سلالات جديدة لكورونا ظهرت فى 10 دول بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

وفاة ثاني أميرة بالعائلة المالكة السعودية خلال 24 ساعة

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

تحرك عاجل من السودان لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

أول طبيبة تحصل علي لقاح كورونا.. ماذا قالت عن الأعراض الجانبية؟

دم واحد.. أول تعليق من مصطفى محمد على تألقه في الدوري التركي

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شعبية جيل بايدن.. نيران الغيرة تصيب ميلانيا ترامب | صور

سعر جيب جراند شيروكي 2021 L في أمريكا| صور

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير