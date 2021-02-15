بينهم الحريري.. مبعوث بوتين للشرق الأوسط يجري اتصالات مع سياسيين لبنانيين

أجرى ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للشرق الأوسط، اليوم الاثنين، عدة اتصالات هاتفية مع عدد من السياسيين اللبنانيين، بينهم رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن اتصالًا هاتفيًا جرى اليوم بين الحريري، وبوجدانوف، وناقشا خلاله مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمرّ بها لبنان".
وأضاف البيان أنه "جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة برئاسة سعد الحريري الحائز على أغلبية الأصوات في البرلمان وكذلك التكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون".
كما تناول الطرفان "مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة مرض "كورونا" بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات إلى بيروت".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم، أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تلقى أيضًا اتصالا من بوجدانوف، جرى خلاله عرض مختلف الأوضاع العامة في لبنان، وأهمية مبادرة روسيا للمساعدة في العملية السياسية اللبنانية وتواصلها مع الأطراف المؤثرة بما يساعد في تخطي العراقيل المصطنعة التي تعطل الولادة الحكومية".
وأفادت تقارير إخبارية، بأن مبعوث الرئيس بوتين وجه إلى جنبلاط دعوة لزيارة موسكو، حيث وعد السياسي اللبناني بتلبيتها "حال تلقيه التطعيم الخاص بوباء كورونا وتوافر الظروف الصحية المناسبة".