وزير الزراعة: الدولة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الري

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الرى، موضحا أن 30 يونيو المقبل سيشهد الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة.





وشدد القصير خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على إلقاء مزيد من الضوء على عمليات تطوير منظومة الرى، وما سيعود على الفلاح نفسه على الدولة بشكل عام، خاصة وأن تم التوصل لبرامج لتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين من أجل النهوض بهذا المشروع الكبير، خاصة وأنه يمثل مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة فقط





وقال القصير " لدينا مشروعات جنوب محور الضبعة لاستصلاح الأراضى، يتم استكشاف 688 ألف فدان، وتم تشكيل فريق من مختلف المحافظات، حيث يتم عمل حفر بعمق مترين وكل 500 متر لدينا 12 ألف عينة يتم إجراء تحليل لها فى المحال للوقوف على نسبة الملوحة والتركيبة المحصولية، ومشروع مستقبل مصر، ومازال هناك توسعات أخرى، و أراضى توشكى والمنخفضات وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح والتوسع الأفقى، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه".



