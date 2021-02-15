ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم .. تفاصيل





وسجل متوسط سعر صرف الدولار وفقا لما أعلنته تسعيرة البنك المركزي المصري نحو 15.56 جنيها للشراء و15.66 جنيها للبيع.





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وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع في بنوك" التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، المصرف العربي الدوليِAIB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC"





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، الاسكندرية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، البركة" .





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبعي في بنك المشرق.









وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي، و 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

