ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم .. تفاصيل

ارتفعت اسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمعدل قرش واحد على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقارنة بما كانت عليه العملة الخضراء أمس الأحد.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك" التجاري وفا، العربي".
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار وفقا لما أعلنته تسعيرة البنك المركزي المصري نحو 15.56 جنيها للشراء و15.66 جنيها للبيع.
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وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع في بنوك" التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، المصرف العربي الدوليِAIB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC"
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، الاسكندرية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، البركة" .
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري،، الاستثمار العربي، الاهلي اليوناني،قناة السويس، الأهلي الكويتي ،مصر، المصري لتنمية الصادرات ، القاهرة، عودة، التنمية الصناعية، مصر إيران للتنمية".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبعي في بنك المشرق.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، ABC، سايب".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي، و 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك" التجاري وفا، العربي".
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.