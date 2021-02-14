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اقتصاد

الدولار انخفض قرشا.. تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:37 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع بتراجع قرش واحد فقط لسعر الشراء والبيع.

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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.81 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش لسعر الشراء و3 قروش لسعر البيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.44 جنيه للشراء و 21.72 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش لسعر الشراء وقرش واحد لسعر البيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.41 جنيه للشراء و 17.60 جنيه للبيع بتراجع قيمته 7 قروش لسعر الشراء وقرشين فقط لسعر البيع.

واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم

وسجل ين يابانى نحو 14.80 جنيه للشراء و 14.96 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش لسعر الشراء و3 قروش لسعر البيع.

وبلغ اليوان الصينى 2.41 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
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