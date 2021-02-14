الدولار انخفض قرشا.. تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم



وسجل الفرنك السويسرى 17.41 جنيه للشراء و 17.60 جنيه للبيع بتراجع قيمته 7 قروش لسعر الشراء وقرشين فقط لسعر البيع.



واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .



أسعار العملات الآسيوية خلال تعاملات اليوم



وسجل ين يابانى نحو 14.80 جنيه للشراء و 14.96 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش لسعر الشراء و3 قروش لسعر البيع.



وبلغ اليوان الصينى 2.41 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 18.81 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش لسعر الشراء و3 قروش لسعر البيع.وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.44 جنيه للشراء و 21.72 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش لسعر الشراء وقرش واحد لسعر البيع.