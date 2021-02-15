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فن

لورديانا تحتفل بـ عيد الحب أمام الأهرامات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:55 م
لورديانا
لورديانا
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محمد بدران
شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد الحب 2021.

وظهرت لورديانا بإطلالة جذابة أمام منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وعلقت "عيد حب سعيد لكم جميعًا - مذكّرة بأنك لست بحاجة إلى موعد للتعبير عن حبك ❤️"

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقي.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، وأكدت أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.


وتابعت : كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".


وأشارت إلى أن الأغاني فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.



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