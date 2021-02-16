أتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق أنشطة طلابية أونلاين خلال إجازة منتصف العام الدراسي.. ورئيس الجامعة: نولي اهتمام بالمسابقات لاستغلال طاقة الشباب

* رئيس جامعة حلوان: نولى اهتمامآ كبيرآ بالأنشطة الطلابية

* رئيس إتحاد جامعة حلوان: نستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية بنظام الأون لاين خلال الإجازة







تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي والتى يقضيها طلاب الجامعات فى هذه الفترة، أطلق إتحاد الطلاب بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية والمسابقات والتى تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب و إكساب الطلاب معلومات فى مجالات مختلفة والتى تعدهم إلى سوق العمل، ووضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية و التواصل مع الطلاب بنظام الاون لاين دون الحاجة للتجمعات او نزول الطلاب من منازلهم ،حرصا على سلامتهم من خطر الإصابة بكورونا.





وتنظم اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة online free style لأفضل مهارة رياضية لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تولى أهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية التي من شأنها أن تساهم في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها توجيهًا صحيحًا بما يعود عليهم بالنفع صحيًا وبدنيًا ونفسيًا، إيمانا بأن العقل السليم في الجسم السليم، فضلا عن الأهمية الكبيرة للرياضة ودورها فى رفع الروح المعنوية وتأثيرها الايجابي لممارسيها والنشاط والثقة والحيوية والسعادة التى تمنحها للفرد الرياضي.

يذكر أن المسابقة تقام من خلال قيام كل طالب بتقديم مهارته الرياضية وتصويرها من خلال فيديو وإرساله علي رسائل صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومرفق معه صورة كارنيه الطالب، وذلك حتى يوم ١٣ فبراير.

ويتم التقييم من خلال لجنة تحكيم متخصصة وهي تمثل ٧٥٪؜ من درجة التقييم، بجانب التفاعل مع الفيديوهات بشكل جيد وصحيح بعد رفعها علي صفحة الاتحاد والتى تمثل ٢٥٪؜ من درجة التقييم.

وتتضمن شروط المسابقة:

١ - أن يكون المتسابق مقيد بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان

٢ - يمكن أن تكون المهارة فردية أو جماعية.

٣- مدة الفيديو لا تزيد عن ٣ دقائق.

٤- أن يتم رفع الڤيديو بعد موافقة لجنة التحكيم

٥- يراعي محاولة إخراج الفيديو بطريقة جيدة وملائمة

٦- يتم اعلان النتائج بعد الانتهاء من التقييم.

ويمكن للطلاب إرسال أعمال المسابقة على صفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان التالية :

https://m.facebook.com/HUSUnion/

ومن جانبه قال على السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، أن الاتحاد يستعد لتنفيذ العديد من المسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية بنظام الأون لاين خلال إجازة نصف العام الدراسى وخلال الفصل الدراسى الثانى حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم إعلان أفضل 5 مراكز فى المسابقة ليحصل الفائزين على جوائز مالية تبدأ من ٥٠٠ جنيه حتى ١٠٠ جنيه.

ونوه على السيد، ان الاتحاد يعمل على تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بنظام الاون لاين فى مجالات الحاسبات و المعلومات و الابتكار لتأهيلهم لسوق العمل.