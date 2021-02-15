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رياضة

فرجاني ساسي يثير الجدل بـ صورة مع مصطفى محمد في تركيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:45 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أثار التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا بعد ظهوره في تركيا مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض المعار إلى نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف.

ونشر مصطفى محمد، صورًا تجمعه بـ فرجاني ساسي عبر خاصة "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكان الزمالك، أعلن من قبل، سفر فرجاني ساسي إلى بلاده تونس بعد حصوله على إذن من مسئولي النادي الأبيض، وذلك استغلالا لغيابه عن مباراة الاتحاد السكندري الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وهذا بعد أن حصل على بطاقة حمراء خلال المباراة التي سبقتها أمام غزل المحلة بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت الصور التي نشرها مصطفى محمد لتؤكد أن ساسي كان متواجدا في تركيا وليس في بلاده تونس كما أعلن الزمالك.

ولم يتضح حتى الآن أسباب تواجد فرجاني ساسي خلال الأيام الماضية في تركيا، لمدة 48 ساعة فقط.
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