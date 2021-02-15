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أخبار العالم

الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:55 م
الصحة العالمية توافق
الصحة العالمية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا
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قسم الخارجي
وافقت منظمة الصحة العالمية، على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم"، إن المنظمة منحت الاستخدام الطارئ لنسختين من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، وأعطت الضوء الأخضر ليتم توزيع اللقاحات عالميا عبر مبادرة "كوفاكس".

وفي بداية العام الجاري، وافقت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتيك"، بعد إجراء تقييمها الخاص على فعالية وأمان اللقاح.

ويعني إدراج المنظمة للقاح في الاستخدام بحالات الطوارئ أن الشركات ستستمر في كشف بيانات عن اللقاح ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية.

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