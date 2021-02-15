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أخبار العالم

وزير الصحة السعودي يعلن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:07 م
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى المملكة.

وقال وزير الصحة السعودي في تغريدة على تويتر "وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة..أدعو الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح".

كانت المملكة العربية السعودية اعتمدت لقاحي أسترازينيكا ومودرنا المضادين لفيروس كورونا، كما وافقت في وقت سابق على استخداك لقاح فايزر - بيونتيك.

وكان من المقرر أن تتسلم  وزارة الصحة السعودية 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعيًا.

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