بـ فستان جلد.. مي عمر تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز انوثتها.





وظهرت مي عمر، بمكياج ناعم حيث اعتمدت على اللون البني كأيشادو لليعون ليبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها







وتألقت مي عمر، بفستان من الجلد باللون الأسود الغامق الذى يبرز أناقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود، كما اختارت ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب، ورفعت خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.







ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع ساعة يد لأكمال ظهورها.ش





وشهدت احداث الحلقة الجديدة من مسلسل لؤلؤ، أن مي عمر هي من اتفقت مع مدير اعمالها مجدي " ادوارد" على قتلها بطريقة معينة بعدما شاهدا سويا فيديو لكيفية طعنها بطريقة لا تودي بحياتها.ا





واتضح ان سبب مجازفة لؤلؤ بحياتها انها تريد ان توقع بين طارق " احمد زاهر" و "بدر " الشرنوبي" وصديقتها الخائنة مروة " هدير عبد الناصر" بينما طلبت من بدر ان يتخلص من الشخص الذي قتلهاك





كما تكشف الاحداث ان لؤلؤ اتفقت مع والدها لكي يقوم بايقاع نجلاء بدر وهيدي كرم في فخ بتسجيل مكالمات لهما تثبت انهما اتفقا معه على ان يقتل لؤلؤ.



