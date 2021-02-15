أحمد موسى يعرض فيديو ضحك أردوغان على وفاة 26 جنديا تركيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حزب العمل الكردي خطف 13 جنديًا من الجيش التركي، موضحا أنه أثناء تحريرهم قُتل حوالي 26 جنديا آخر؛ في كمين نصبه الحزب الكردي.





وعرض أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع فيديو لأردوغان عقب تلقيه خبرا بمقتل جنوده داخل إحدى المغارات في تركيا، معلقًا «الجنود مخطوفة من عام 2016، وعندما قرر أن يحررهم تسبب في مقتل 26 جنديا آخر».





وعرض أحمد موسى، تقارير إعلامية تركية تحمّل أردوغان المسئولية، حيث يستنكر الشعب التركي ضحكه على وفاة أبنائهم وبكائه عند وفاة محمد مرسي العياط.





وأشارت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إلى وجود شبهات بقتل 26 مواطنا تركيا في شمال العراق بنيران صديقة، بعد أن قصفت مقاتلات تركية المنطقة التي كانوا محتجزين فيها.





لفتت الصحيفة، إلى أنه بخلاف إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن حزب العمال الكردستاني هو من قتل المواطنين الأتراك، قالت وسائل إعلام كردية ومصادر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إن المحتجزين الـ 13 لدى حزب العمال الكردستاني قتلوا بنيران صديقة؛ وقُتل أيضًا من حاول تحريرهم.



