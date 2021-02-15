ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أول تعليق من نائب بالشيوخ على خضوع مكافآت النواب للضرائب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
رحب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بما أقره مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بلائحة مجلس الشيوخ، بشأن مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الخاص بإلغاء عدم خضوع أعضاء مجلس الشيوخ للضرائب، مع أن يتم تعديل لائحة مجلس النواب أيضا.


جاء ذلك فى تصريحات له مساء اليوم الاثنين، مؤكدًا أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، لابد أن يكون كل منهم نموذجا للمواطن في الالتزام بدفع الضريبة، علي كل ما يتقاضاه كل منهم من أموال، مشيرا إلي أن مقترح زعيم الأغلبية بمجلس النواب صادف صحيح القانون والدستور، حيث إن الدستور المصري يقوم بالنظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية ويقوم علي مبدأ المساواة أمام القانون فى تحمل التكاليف والأعباء والواجبات العامة ، والعدالة الضريبية تقتضي مساواة الجميع فى تحمل عبء الضريبة، ومن الواجب أننا كنواب نكون قدوة للشعب فى تحمل الضريبة.


وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.


وعبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جدل بتشريعية النواب حول حق الشيوخ في استدعاء الحكومة

تشريعية النواب ترفض أحقية الشيوخ في إنشاء لجان نوعية جديدة.. وتقر بعدم دوره الرقابي على الحكومة

زعيم الأغلبية يعلن تقديم طلب بشأن تعديل مادة تسمح بإعفاء النواب من الضرائب

مطالب برلمانية بتعديل مادة تعفي النواب من دفع الضرائب على المكافآت

حنفي جبالي: إلغاء الإعفاء الضريبي عن النواب رسالة للمواطن بشعورنا بأعبائه

عاطف مغاوري: نبارك مبادرة أغلبية البرلمان بإقرار خضوع رواتب النواب للضرائب

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعتمد لقاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا

الاتحاد الدولي للتنس: مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للعبة "رجال"

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي ضد رضا عبد العال من 3 نجوم أهلاوية.. تفاصيل

تحرك عاجل من السودان لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

إصابتان جديدتان بـ كورونا في الدوري الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.. شركة النصر تعلن تفاصيل صناعة أول سيارة كهربائية

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

عريس يا بوي.. عندما نافست كاديلاك وMG الزعيم بطولة البحث عن فضيحة | صور