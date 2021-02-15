أول تعليق من نائب بالشيوخ على خضوع مكافآت النواب للضرائب

رحب النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بما أقره مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بلائحة مجلس الشيوخ، بشأن مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الخاص بإلغاء عدم خضوع أعضاء مجلس الشيوخ للضرائب، مع أن يتم تعديل لائحة مجلس النواب أيضا.









جاء ذلك فى تصريحات له مساء اليوم الاثنين، مؤكدًا أن أعضاء السلطة التشريعية بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، لابد أن يكون كل منهم نموذجا للمواطن في الالتزام بدفع الضريبة، علي كل ما يتقاضاه كل منهم من أموال، مشيرا إلي أن مقترح زعيم الأغلبية بمجلس النواب صادف صحيح القانون والدستور، حيث إن الدستور المصري يقوم بالنظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية ويقوم علي مبدأ المساواة أمام القانون فى تحمل التكاليف والأعباء والواجبات العامة ، والعدالة الضريبية تقتضي مساواة الجميع فى تحمل عبء الضريبة، ومن الواجب أننا كنواب نكون قدوة للشعب فى تحمل الضريبة.









وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.







