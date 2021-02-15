وزيرة الهجرة تطلق مبادرة من مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ب 100 ست"

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم الناشطة سارة الأمين، وأنشطتها في إفريقيا، تحت عنوان " ب ١٠٠ ست".
ودعت مكرم، شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركة سارة في هذه المبادرات والأعمال الإنسانية التي تقوم بها في إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في المائدة المستديرة المنعقدة الآن بمقر التنسيقية تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية.
وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.
ويشارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.