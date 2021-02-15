وزيرة الهجرة تطلق مبادرة من مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ب 100 ست"

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم الناشطة سارة الأمين، وأنشطتها في إفريقيا، تحت عنوان " ب ١٠٠ ست".





ودعت مكرم، شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركة سارة في هذه المبادرات والأعمال الإنسانية التي تقوم بها في إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في المائدة المستديرة المنعقدة الآن بمقر التنسيقية تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية.



