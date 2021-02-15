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أخبار العالم

إسرائيل تمنع وصول لقاحات كورونا إلى الفلسطينيين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:15 م
قوات الاحتلال في
قوات الاحتلال في القدس
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محمد عثمان
كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمنع مرور 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وقالت الكيلة في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم: إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضافت: "جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتدخل إلى قطاع غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها".

وتابعت: "هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ".

وشددت الكيلة على أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى غزة.
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