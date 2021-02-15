الزموا البيوت .. الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف خلال ساعات .. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ابتداءً من الغد وحتى يوم الخميس.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"، أن هناك منخفضا جويا مرتكزا على جزيرة قبرص قادم من مناطق باردة، لافتة إلى أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا كبيرا قد تصل إلى 4 درجات على بعض مدن الصعيد، وقد تصل إلى أقل من الصفر على مناطق في سيناء من مثل سانت كاترين.





وأشارت إلى أن هناك نشاطا للرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مما قد يزيد من إحساسنا ببرودة الجو، موضحة أنه كان هناك أمطار اليوم على مناطق في السلوم ومطروح.





وأوضح وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا غزيرة ورعدية غدا على السواحل الشمالية تمتد إلى رشيد ودمياط وبورسعيد، ومحافظات شمال الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.



