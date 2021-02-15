عمره 5 آلاف عام .. اهتمام عالمي بـ مصنع البيرة الفرعوني في سوهاج| فيديو

نشرت قناة "آر تي إي" الأيرلندية تقريرا عن اكتشاف علماء الآثار مصنعا للجعة "البيرة" عمره 5 آلاف عام في مدينة أبيدوس المصرية القديمة، كان لديه القدرة على إنتاج آلاف اللترات من البيرة.









ونقلت عن وزارة السياحة والآثار قولها إن الموقع في محافظة سوهاج المصرية من المحتمل أن يعود إلى عهد الملك نارمر حوالي 3100 قبل الميلاد.









قال الدكتور ماثيو آدامز، أحد قادة البعثة المصرية الأمريكية التي قامت بهذا الاكتشاف، إنهم يعتقدون أن الجعة كانت تستخدم في طقوس الدفن الملكي لملوك مصر الأوائل.









تم تقسيم مصنع الجعة ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 22400 لتر ، إلى ثمانية أقسام ، كل منها يحتوي على 40 وعاءً فخاريًا تستخدم لتسخين خليط من الحبوب والماء.









وقالت القناة إن المسؤوليين يحرصون على على استعراض القطع الأثرية المكتشفة حديثًا وهم يحاولون إنعاش أعداد الزائرين بعد أن تضررت صناعة السياحة المصرية بشدة من جائحة فيروس كورونا.