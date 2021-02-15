ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غدا.. انعقاد المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:13 م
الدكتور محمد بن علي
الدكتور محمد بن علي كومان
Advertisements
مصطفى الرماح
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الثلاثاء، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في هذه المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وكذلك واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية.

 كما سيناقش التصنيف النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصور لتصنيف نزلاء هذه المؤسسات، إلى جانب مناقشة مقاييس لتحديد درجة خطورة نزلاء تلك المؤسسات.
 
 وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اجتماع مهم بالجامعة العربية لبحث الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي.. غدا

عبر الشاشات.. عقد المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة المرور الأربعاء المقبل

رفع كفاءة تدريب التأهيل المهني لرجل المرور .. ننشر توصيات المؤتمر العربي الـ 18 لرؤساء أجهزة المرور

انطلاق المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.. الثلاثاء

بدء أعمال المؤتمر الـ 19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات .. ننشر نص كلمة أمين مجلس وزراء الداخلية

معايير للحدّ من تزوير وثائق السفر.. أبرز توصيات المؤتمر الـ 19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات العربية

ترشيحاتنا

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

حلول ابتكارية.. وزير التعليم لـ النواب: قرارات الثانوية العامة الأخيرة ناقشناها مع الرئيس السيسي أكثر من مرة

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

مجلس الوزاء الكويتي يصدر قرارات عاجلة

ملحمة بطولة.. أحمد موسى: الأعداء ما ناموش من لحظة الإعلان عن فيلم السرب

السيارات غير صالحة للاستخدام الآدمي.. شكوى أهالي هرية رزنة بالشرقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

بعد تصدرها الترند.. شاهد | أجرأ إطلالات روبي التي تكشف عن أنوثتها وقوامها المثالي