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أخبار البلد

لمجابهة الظروف الجوية الطارئة .. ننشر أهم النصائح لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:26 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بتشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع، للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة.


1. ضرورة تطهير مجرات السيول ومجارى المياه, وكذلك تطهير بالوعات تصريف المياه وشبكات الصرف الصحى.


‏2. عمل حواجز حول المزارع لمنع دخول او تسرب أى مياه, والعمل على رفع منسوب أرضيات المزارع, وكذلك عمل صيانة للأسقف الخاصة بالمزارع .


 ‏3. تجهيز رصيد كافى من الأعلاف اللازمة لتغذية الدواجن والمواشى كاجراء احترازى فى حالة زيادة هطول الأمطار مع مراعاة تخزينها فى اماكن جافة ونظيفة وبعيدة عن أى تسرب للمياه.


 ‏4. السيارات التى تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاه بغطاء يمنع تسرب المياه


 ‏5. التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محال الإتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن


 ‏6. يجب العمل على تدفئة العناير والحفاظ على درجات الحرارة داخل العنابر على مدار الساعة وطوال اليوم، فى المدى الموصى به تبعًا للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان
‏7. التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق 
‏8. ضرورة وجود نوبطجى بالعنابر مسئول عن تأمين وإستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر.


 ‏9. وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الإرتفاع داخل العنابر، حيث أن الهواء الساخن يكون أخف وزنًا من الهواء البارد، وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل


 ‏10. الإهتمام بتهوية العنابر بجانب التدفئة، سواء كان فى الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث أن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة
‏11. الإهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الإزدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة للقطعان.


 ‏12. التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى


 ‏13. التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة


 ‏14. الإهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطى نسب البروتين والطاقة وكافة الإحتياجات الغذائية،  والتى تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة


 هذا ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ‏الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية أو على أرقام واتس أب القطاع (01558626681 - 01558626682)عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها

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