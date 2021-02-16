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أخبار البلد

الفلاحين: نستهلك 3.3 مليون طن من السكر سنويا.. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:08 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن مصر تستهلك سنويا كميات من السكر تتراوح ما بين 3 إلى 3.3  مليون طن من السكر.


وطالب "أبو صدام" خلال تصريحات له، المصريين بترشيد استهلاك السكر وتغيير العادات السيئة بالإفراط في تناول السكر والحد من تناول الحلويات وشرب الشاي، مشيرا إلي أن المصريين من أكثر الشعوب استهلاكا للسكر في العالم.


وأردف عبدالرحمن أنه بالإضافة إلى أننا نستهلك كميات كبيرة من السكر بإضافته إلي الشاي والمشروبات الأخرى إلا أننا نتناول السكر بشكل آخر حيث توجد نسب متفاوتة من السكر في المشروبات الغازية والعصائر المحفوظة والأطعمة الجاهزة ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأغذية التي نتناولها يوميا.


وتابع عبدالرحمن أن معظم الأخصائيين في التغذية يوصون بعدم الإفراط في تناول السكريات والاكتفاء بتناول 3 أكواب شاي على الأكثر يوميًا، حيث يؤدي الإفراط في تناول السكر إلي  السمنة والسكري وأمراض القلب والاكتئاب ويساهم في ضعف صحة الأسنان.

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