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رياضة

الجونة مع رضا شحاتة مختلف .. رحيل نجوم الأهلي لم يؤثر على الأداء بالدوري أو الكأس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:23 م
رضا شحاتة
رضا شحاتة
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عمرو ابوبكر
يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بشكل مميز منذ انطلاقته مع المدير الفني المميز رضا شحاتة الذي طالما أثبت أنه هو الأجدر للإدارة الفنية للفريق الساحلي منذ أن كان مدربا عاما للفريق.

تولى رضا شحاتة مهمة المدرب المساعد لحمادة صدقي في ديسمبر 2018، وفي يوليو قاد الجونة للتعادل مع الزمالك في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري ليُهدر على الأبيض فرصة الفوز بلقب الدوري.

الموسم الماضي 2018-2019 تولى المهمة مؤقتا على فترتين بعدما عمل رفقة الصربي نيوبشا ميلوسيفيتش والبرتغالي بيدرو بارني.

إجمالا قاد شحاتة الجونة في 25 مباراة، فاز في 11 وتعادل 5 وخسر 9.

واليكم تاريخ الجونة منذ ظهوره في الدوري:

2009-2010: 5 تعادل – 2 فوز – 3 هزيمة – مركز العاشر – 11 نقطة

2010-2010: 4 تعادل – 2 فوز – 4 هزيمة – مركز 15 – 10 نقاط

2013-2014: 2 فوز – 1 تعادل – 6 هزيمة – 7 نقاط (دوري مجموعتين)

2014-2015: 5 تعادل -3 هزيمة – 2 فوز – مركز 13 – 11 نقطة

2018-2019: 3 فوز – 4 تعادل – 3 هزيمة – مركز 9 – 13 نقطة

2019-2020: 4 فوز – 1 تعادل – 6 هزيمة – مركز 11 – 13 نقطة

2020-2021: 5 فوز – 4 تعادل – 3 هزيمة – مركز 5 – 19 نقطة

في موسم 2018-2019 عقب عودة الجونة للدوري المصري أبرم النادي 29 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم، رقم ضخم من الصفقات، منها 13 صفقة على سبيل الإعارة (8 فقط من الأهلي) وصار الجونة حينها يُعرف بفريق "الأهلي ب".

الموسم الجاري رحل معارو الأهلي ولم يضم الجونة سوى 11 صفقة، 4 منها على سبيل الإعارة مع الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الشتوية وهم، محمود الجزار وعربي بدر من الأهلي وعمر السعيد من الزمالك وكريم الطيب من بيراميدز.
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