الجونة مع رضا شحاتة مختلف .. رحيل نجوم الأهلي لم يؤثر على الأداء بالدوري أو الكأس

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بشكل مميز منذ انطلاقته مع المدير الفني المميز رضا شحاتة الذي طالما أثبت أنه هو الأجدر للإدارة الفنية للفريق الساحلي منذ أن كان مدربا عاما للفريق.





تولى رضا شحاتة مهمة المدرب المساعد لحمادة صدقي في ديسمبر 2018، وفي يوليو قاد الجونة للتعادل مع الزمالك في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري ليُهدر على الأبيض فرصة الفوز بلقب الدوري.





الموسم الماضي 2018-2019 تولى المهمة مؤقتا على فترتين بعدما عمل رفقة الصربي نيوبشا ميلوسيفيتش والبرتغالي بيدرو بارني.





إجمالا قاد شحاتة الجونة في 25 مباراة، فاز في 11 وتعادل 5 وخسر 9.





واليكم تاريخ الجونة منذ ظهوره في الدوري:



