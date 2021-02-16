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مرأة

حضري المشروم بالصوص البني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 م
طريقة عمل مشروم بصوص
طريقة عمل مشروم بصوص بني
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل مشروم بالصوص البني وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق التجديد.


بودرة ديمي جلاس 
جزر صغير
بصل أحمرقاورمة
مشروم  انصاص
مرقة خضراوات
عصير عنب أحمر بدون سكر
زعتر فريش
ورق لورا
ملح وفلفل 
ثوم مفروم 
بطاطس بيوريه 

طريقة تحضير مشروم بالصوص البني:

* يذوب الديمي جلاس في عصير العنب

* في طاسة على النار يشوح الثوم في الزيت

* ويضاف المشروم والجزر والبصل ويشوح مع الملح والفلفل والزعتر وورق اللورا

* في طاسة على النار تسخن البطاطس مع الملح والفلفل وورق اللورا والزعتر

* في طبق التقديم توضع البطاطس وفوقها المشروم والجزر والبطاطس ثم صوص الديمي جلاس وتقدم ساخنة.
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