25 أسرة في الشارع.. قاطنو عقار الأحلام يستغيثون بالرئيس السيسي

كشف حسن طه مالك إحدى الوحدات السكنية الملاصقة للطريق الدائري، عن أن 25 أسرة من قاطني عقار الأحلام تجلس في الشارع.





وأضاف طه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، أن الحريق منذ 20 يوما لم يقرب أحد من المبني نهائيا ونرى حلمنا يحترق دون أي تدخل أو محاولة لإنقاذ الموقف.





وتساءل: "كيف يترك الحريق هكذا دون تدخل تحت مبرر أن هذا أفضل حل للمبني؟"، مستدركا أنه: "إحنا مش مخالفين وليس لدينا مشكلة للهدم ونستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنهاء الأزمة".