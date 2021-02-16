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جامعة حلوان تكشف موعد امتحانات التخلفات ومنتصف العام.. ونجم: سنستكمل الدراسة بنظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
  • رئيس جامعة حلوان: نستكمل الدراسة بنظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى
  • لا حذف من المناهج.. جامعة حلوان تعلن عن موعد امتحانات نصف العام


كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.


وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات.


وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان مستعدة لبدء الفصل الدراسى الثانى، وفقا لتعليمات وقرارات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.


وقال نجم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعة يوم 20 مارس  ٢٠٢١"، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون بنظام التعليم الهجين عن  طريق الموازنة بين التعليم الإلكترونى وحضور الطلاب في الجامعة. 


وأضاف أن جامعة حلوان مستعدة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من كورونا، مشددا على أن جامعة حلوان حريصة على سلامة كل من الطلاب والعاملين. 


وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان مستعدة فى حال زيادة أعداد مصابى كورونا لمتابعة الدراسة بنظام التعلم عن بعد عبر منصاتها التعليمية، منوها إلى أن الجامعة مستعدة بعدة سيناريوهات للتعامل وفقا لتطور ظروف كورونا في مصر تنفيذا لتعليمات الحكومة.


وأكد أنه بالنسبة لامتحانات التخلفات التى لم يؤديها الطلاب، فقد تم تأجيلها لتبدء بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول وعودة الدراسة ابتداءً من 20 مارس 2021. 


وقال إن الجامعة جهزت العديد من العيادات لفحص الطلاب، بحيث يتم فحص أي طالب فور ظهور أى أعراض مرضية عليه داخل لجنة الامتحان، وذلك للتأكد والاطمئنان على صحته وسلامته.


وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، أنه فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، لا بد من اتخاذ إجراء العزل فورا، والتواصل مع الإدارة الطبية بالجامعة من خلال الهاتف.
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