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أخبار العالم

اعتقال مسلحين في محيط البيت الأبيض

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:50 م
اعتقال مسلحين في
اعتقال مسلحين في محيط البيت الأبيض
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قسم الخارجي
اعتقلت السلطات الأمريكية شخصين مسلحين في محيط البيت الأبيض، حسبما أكد متحدث باسم وكالة الخدمة السرية.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة أن شخصين اقتربا من أحد العناصر الموجودين في شارع بنسلفانيا بالعاصمة واشنطن حيث يقع البيت الأبيض، ووجد بحوزة أحدهما مسدسا وتم اعتقاله على الفور.

وأضاف أن الشخص الثاني تم اعتقاله بعد العثور بحوزته على مسدس غير مسجل وذخيرة في سيارة قريبة من المكان، حسب شبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية.

وذكر أنه أثناء الاعتقالات ومواجهة الأفراد لم يشكل المتهمون أي خطر مباشر على عناصر الخدمة السرية.

وأشار تقرير للشرطة إلى أن الشخصين اقتربا من عملاء الخدمة السرية وكانا هناك للقاء رئيس الولايات المتحدة ولديهما رسالة إليه.

ولم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض لحظة وقوع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتواجد الرئيس في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند.
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