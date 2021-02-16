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خبير يعلن أسباب تصنيف الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم أمام الدولار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:01 ص
الدولار والجنيه
الدولار والجنيه
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محمد القاضي
علق الخبير الاقتصادي، مصطفي بدرة، على  دخول الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات.

وقال "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"، إن الاقتصاد الكلي يتحسن وينعكس علي قيمة العملة، لافتا إلى أن العملة تعتبر الجسد الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأسواق العالمية للعملات تنظر إلي قيمة الجنية المصري أمام الدولار، مؤكدا أن تحسن الجنية المصري أمام الدولار خلال 4 سنوات يدل على تحسن الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجنية المصري ارتفع أمام الدولار خلال عام 2020، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التحسن أمام الدولار نتيجة لوجود احتياطي نقد أجنبي، تجاوز 40 مليار دولار، إضافة إلي انخفاض سعر الفائدة.

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