جامعة حلوان تنظم محاضرة لتعليم اللغة الفرنسية اونلاين

نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان محاضرة لتعليم اللغة الفرنسية عبر برنامج زووم، وذلك انطلاقا من إيمان جامعة حلوان بأهمية تنمية مهارات الطلاب، ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
من جانبه أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان لن تدخر جهدًا في سبيل توفير مزيد من المحاضرات التدريبية التى تساهم فى نشر الوعي لدى طلاب وطالبات جامعة حلوان وتعزيز ودعم ثقافاتهم التي من شأنها أن تسهم فى صقل مواهبهم ومهاراتهم بما يحقق لهم فرص عمل أكبر في سوق العمل، مؤكدًا أن جامعة حلوان تحرص دائما على إكساب الطلاب الخبرات والمهارات التى تنمى أفكارهم ما يسهم فى تعزيز النمط الفكرى لديهم.
قام بتدريس المحاضرة دعاء ناصر حيث تعمل على تدريب الأفراد على تعلم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة ويسيرة.
يذكر أنه تم عمل محاضرتين الاولى للمبتدئين وناقشت اهم اساسيات اللغة الفرنسية والتدريب للطلاب الحاضرين على قطعة باللغة الفرنسية وتدريبهم على النطق السليم وحل الأسئلة على تلك القطعة لخلق مناخ تنافسي .
وكانت المحاضرة الثانية للطلاب الذين يملكون معلومات عن اللغة الفرنسية وتضمنت المحاضرة تذكيرا سريعا بالاساسيات وتصحيح الكثير من المعلومات والتدريب على قطعة باللغة الفرنسية والحل عليها، وتعلّم طريقة بناء الجمل مع وحدات قواعد لغويّة مُتقدمة.
قام بالإشراف على المحاضرة الدكتور يسري شعبان رائد الأسرة وعميد كلية الخدمة الإجتماعية السابق، والدكتور كريم همام نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسئول الأسرة، وبمشاركة الطالب إسلام بيومي ، والطالبة يارا هاني.