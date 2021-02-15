جامعة حلوان تنظم محاضرة لتعليم اللغة الفرنسية اونلاين

نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان محاضرة لتعليم اللغة الفرنسية عبر برنامج زووم، وذلك انطلاقا من إيمان جامعة حلوان بأهمية تنمية مهارات الطلاب، ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.











من جانبه أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان لن تدخر جهدًا في سبيل توفير مزيد من المحاضرات التدريبية التى تساهم فى نشر الوعي لدى طلاب وطالبات جامعة حلوان وتعزيز ودعم ثقافاتهم التي من شأنها أن تسهم فى صقل مواهبهم ومهاراتهم بما يحقق لهم فرص عمل أكبر في سوق العمل، مؤكدًا أن جامعة حلوان تحرص دائما على إكساب الطلاب الخبرات والمهارات التى تنمى أفكارهم ما يسهم فى تعزيز النمط الفكرى لديهم.





قام بتدريس المحاضرة دعاء ناصر حيث تعمل على تدريب الأفراد على تعلم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة ويسيرة.



