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توك شو

الكابتن مروة عيد عبدالملك توجه رسالة لـ شيكابالا.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:36 م
مروة عبد الملك
مروة عبد الملك
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إبراهيم القادري
قالت الكابتن مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد لنادي نيس الفرنسي، إن البوست الذي نشرته عن شيكابالا في ديسمبر 2020 لم أقصد به الإساءة له ولكن كان الموضوع تريند بعد مباراة إفريقيا.

وأضافت مروة عبد الملك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " راي عام " المذاع على قناة " تن " ، أول شخص كتب أن شيكابالا مات كرويا كان شخص يدعى عمر الأيوبي، وهو الآن مدير تحرير برنامج زملكاوي بنادي الزمالك، وليس أنا ولا جمهور الأهلي، ولكنني  ضد التنمر على  شيكابالا".

وأوضحت مروة عبد الملك ، شيكابالا لاعب كبير وليس لدي أي مشكلة معه، مشيرة إلى أنها لم تتشرف بلقائه في يوم من الأيام.
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