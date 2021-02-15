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العظمى 14.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة لمدة ٣ أيام.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:36 م
التقلبات الجوية
التقلبات الجوية
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حمزة شعيب
كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار"،: "البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من الغد وستستمر حتى يوم الخميس المقبل".

وأردفت: "البلاد تتعرض لمنخفض جوي متمركز على جزيرة قبرص قادم من مناطق باردة جدا، فضلا عن وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا يجلب كتل هوائية باردة جدا.

ونوهت إلى  أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا حيث ستتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 14 إلى 11 درجة، بينما ستتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 6 إلى 7 درجات خلال فترة عدم الاستقرار، فضلا على أن هناك مناطق ستنخفض فيها درجة الحرارة عن ذلك خاصة على شمال الصعيد.
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