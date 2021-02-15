بفضل كرم ربنا.. خالد يوسف يعلن شفاءه من كورونا

قام المخرج خالد يوسف، بإعادة نشر مقطع فيديو سابق منذ العام تحدث فيه عن عيد الحب، وكشف في التعليق على الفيديو أنه أجرى مسحة جديدة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجتها سلبية.





وكتب خالد يوسف، في تعليقه « بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من #كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام.. كل عيد حب وانتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه Happy Valentine’s Day».





وتابع خالد يوسف «ده اللي قلته في عيد الحب في السنة اللي فاتت وكنت وعدت اني اكمل كلامي عنه وباذن الله اتمكن من تكمله الكلام عن اعذب واحلي واغلي قيمة انسانية وهي الحب».